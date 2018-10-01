Сенатора от Карачаево-Черкесии заподозрили в подделке вида на жительство в ОАЭ

Прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов возбудила уголовное дело в отношении сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Он подозревается в фальсификации вида на жительство и использовании подложных документов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы расследования и депутата горсовета Черкесска Руслана Карданова, который выступил заявителем по уголовному делу.

По данным депутата, Арашуков подделал вид на жительство, выданный властями ОАЭ, исправив в нем дату окончания действия документа — с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016 года. Этот подлог был нужен для того, чтобы беспрепятственно занять кресло сенатора, утверждает Карданов.

Арашуков стал сенатором 18 сентября 2016 года. Согласно законодательству РФ, член Совета Федерации не может быть резидентом другого государства.

В Совфеде РБК заявили, что проверяли информацию о виде на жительство Арашукова в ОАЭ в прошлом году, но нарушений не обнаружили. Представители сенатора не ответили на запрос издания.