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Сенатор Арашуков сказал, что позволил задержать себя в Совете Федерации. Цитата

Meduza
Во время заседания в Мосгорсуде сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в организации двух убийств, <a href="https://www.interfax.ru/russia/649582" target="_blank">сказал</a> по видеосвязи из СИЗО, что заранее знал о готовящемся задержании и мог скрыться, но решил этого не делать. Задержание Арашукова прошло 30 января на заседании Совета Федерации. Спикер Валентина Матвиенко <a href="https://meduza.io/feature/2019/01/30/senator-ot-karachaevo-cherkesii-rauf-arashukov-zaderzhan-za-ubiystva-ego-lishili-neprikosnovennosti-i-vyveli-iz-zala-zasedaniy" target="_blank">утверждала</a>, что, когда был поставлен вопрос о лишении Арашукова неприкосновенности, тот пытался покинуть зал, но она сказала ему вернуться на место. <a href="https://meduza.io/news/2019/01/30/sud-arestoval-senatora-raufa-arashukova-zasedanie-proshlo-v-zakrytom-rezhime" target="_blank">Арашуков</a> и его <a href="https://meduza.io/feature/2019/01/31/dagestanskiy-gaz-i-razvalivsheesya-delo-o-pytkah-chto-izvestno-pro-ostalnyh-zaderzhannyh-po-delu-senatora-arashukova" target="_blank">родственники</a> были арестованы на два месяца.
Во время заседания в Мосгорсуде сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в организации двух убийств, сказал по видеосвязи из СИЗО, что заранее знал о готовящемся задержании и мог скрыться, но решил этого не делать. Задержание Арашукова прошло 30 января на заседании Совета Федерации. Спикер Валентина Матвиенко утверждала, что, когда был поставлен вопрос о лишении Арашукова неприкосновенности, тот пытался покинуть зал, но она сказала ему вернуться на место. Арашуков и его родственники были арестованы на два месяца.

Фото в анонсе: Михаил Джапаридзе / ТАСС / Scanpix / LETA