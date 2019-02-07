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Сенатор Арашуков сказал, что позволил задержать себя в Совете Федерации. Цитата
Meduza
08:42, 7 февраля 2019
Во время заседания в Мосгорсуде сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в организации двух убийств,
сказал
по видеосвязи из СИЗО, что заранее знал о готовящемся задержании и мог скрыться, но решил этого не делать. Задержание Арашукова прошло 30 января на заседании Совета Федерации. Спикер Валентина Матвиенко
утверждала
, что, когда был поставлен вопрос о лишении Арашукова неприкосновенности, тот пытался покинуть зал, но она сказала ему вернуться на место.
Арашуков
и его
родственники
были арестованы на два месяца.
Фото в анонсе: Михаил Джапаридзе / ТАСС / Scanpix / LETA
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