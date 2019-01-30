Суд арестовал сенатора Рауфа Арашукова. Защита просила отпустить его под залог до 10 миллионов рублей

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в преступном сообществе и организации убийств.

Адвокат предлагал отпустить Арашукова под залог до 10 миллионов рублей или посадить его под домашний арест. Следователь ходатайствовал о заключении сенатора под стражу, заявив, что он может сбежать в Объединенные Арабские Эмираты, где у него, предположительно, есть вид на жительство.

Вскоре после выступления следователя судья по ходатайству защиты перевела заседание в закрытый режим. Адвокат объяснил свою просьбу, в частности, тем, что Арашукову «поступали угрозы с требованием признать себя виновным», сообщила «Медиазона».

Обновлено. Защита Арашукова заявила о намерении обжаловать решение суда. «Сенатор просил передать через органы прессы, что в отношении него осуществляется политический заказ», — цитирует «Интерфакс» Сергея Шишова, адвоката Арашукова.

Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации после того, как парламентарии по просьбе Генпрокуратуры лишили его неприкосновенности.

Сенатору предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Он не признал вину.

Также 30 января в петербургском офисе «Газпрома» был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Его подозревают в причастности к хищениям природного газа на сумму в 30 миллиардов рублей.