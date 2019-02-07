Полиция освободила аспиранта МГУ, подозреваемого в изготовлении взрывчатки

Полиция Балашихи освободила из изолятора временного содержания аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, задержанного ранее по подозрению в изготовлении взрывчатки.

«Только что мне стало известно, что моего подзащитного Мифтахова освободили из изолятора временного содержания, не избрав для него никакой меры пресечения», — заявила ТАСС его адвокат Светлана Сидоркина.

Азат Мифтахов, которого называют членом анархистского движения «Народная самооборона», был задержан 1 февраля. Дело против него связано с обнаруженным в Балашихе самодельным взрывным устройством. Вместе с ним были задержаны 11 человек, которых затем отпустили.

Мифтахов жаловался, что после задержания его пытали шуруповертом и избивали в управлении МВД по Балашихе, отказывая в доступе адвокатов. Впоследствии правозащитники действительно обнаружили на его теле следы пыток.

Следствие по делу Мифтахова просило отправить аспиранта под арест, однако 4 февраля суд не вынес окончательного решения, продлив срок его задержания на 72 часа.