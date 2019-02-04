Аспиранту МГУ Азату Мифтахову продлили срок задержания по делу об изготовлении взрывчатки. Он жаловался на пытки в полиции
Суд в Балашихе продлил на 72 часа срок задержания аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки.
Следствие просило отправить Мифтахова под арест. Прокуратура, в свою очередь, предлагала отложить на 72 часа рассмотрение ходатайства следствия об аресте Мифтахова «в связи с отсутствием достаточных доказательств, подтверждающих обоснованность в подозрениях в совершении вменяемых ему преступлениях».
Сам задержанный на заседании суда объявил, что считает дело против него сфабрикованным.
«Продлить подозреваемому Мифтахову срок задержания на 72 часа, до 15:00 мск 7 февраля», — огласила постановление судья Виктория Пономарева, которая провела заседание в закрытом от СМИ и слушателей режиме, сославшись на «отсутствие условий».
Азат Мифтахов, которого называли членом анархистского движения «Народная самооборона», был задержан 1 февраля. Дело против него связано с обнаруженным в Балашихе самодельным взрывным устройством.
Мифтахова доставили в управление МВД по Балашихе. К нему более суток не пускали защитников и, по его словам, пытали шуруповертом и избивали. Адвокат Светлана Сидоркина заявила, что аспирант пытался вскрыть себе вены.
Кроме Мифтахова, были задержаны еще 11 человек, которых вскоре отпустили. Двое из них заявили, что их били электрошокером.