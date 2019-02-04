Аспиранту МГУ Азату Мифтахову продлили срок задержания по делу об изготовлении взрывчатки. Он жаловался на пытки в полиции

Суд в Балашихе продлил на 72 часа срок задержания аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки.

Следствие просило отправить Мифтахова под арест. Прокуратура, в свою очередь, предлагала отложить на 72 часа рассмотрение ходатайства следствия об аресте Мифтахова «в связи с отсутствием достаточных доказательств, подтверждающих обоснованность в подозрениях в совершении вменяемых ему преступлениях».

Сам задержанный на заседании суда объявил, что считает дело против него сфабрикованным.

Азат Мифтахов, которого называли членом анархистского движения «Народная самооборона», был задержан 1 февраля. Дело против него связано с обнаруженным в Балашихе самодельным взрывным устройством.

Мифтахова доставили в управление МВД по Балашихе. К нему более суток не пускали защитников и, по его словам, пытали шуруповертом и избивали. Адвокат Светлана Сидоркина заявила, что аспирант пытался вскрыть себе вены.

Кроме Мифтахова, были задержаны еще 11 человек, которых вскоре отпустили. Двое из них заявили, что их били электрошокером.