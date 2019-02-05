В Москве сообщили о бомбах в торговых центрах и школах. Эвакуированы 25 тысяч человек

Обновление: По данным «Интерфакса» на 15:00 мск, из-за сообщений о взрывных устройствах в Москве были эвакуировано около 25 тысяч человек.

Из-за поступивших анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в Москве и Подмосковье были эвакуированы более 100 зданий.

В частности, после сообщения о бомбах проверяют несколько школ, торговых и бизнес- центров, вузов, а также управы и больницы. Сообщалось об эвакуации Дома правительства Московской области.

Эвакуирован Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Сегодня музей, вероятно, работу не возобновит, написала «Медузе» заместитель директора музея Светлана Липатова. Также читатели сообщают об эвакуации Финансового университета и РАНХиГС.

По словам собеседников ТАСС, сообщения о якобы заложенных бомбах поступили «на электронную почту с IP-адресов иностранных государств, в том числе из Украины».

В конце января массовые эвакуации прошли во многих крупных городах на Дальнем Востоке, Сибири, в Центральной и Северо-Западной России. 31 января из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах эвакуировали около ста зданий в Санкт-Петербурге, а также девять кинотеатров сети «Синема стар» в Москве.

Предыдущая масштабная волна «минирований» прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций ФСБ оценила в 150 миллионов рублей. Ни одно сообщение не подтвердилось.