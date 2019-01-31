В Петербурге эвакуировали торговые центры, школы и рынки из-за сообщений о бомбах. Эвакуация затронула около 100 зданий

Учеников и учителей более 30 школ Петербурга эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании, поступивших по электронной почте, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по образованию.

В самом комитете по образованию и в ряде других административных зданий, по данным «Фонтанки», также проводят эвакуацию. Кроме того, людей эвакуировали из не менее 15 торговых и бизнес-центров и Полюстровского рынка. Всего, по информации издания, эвакуацию провели в около 100 зданий, официально эта цифра пока не подтверждена.

Издание 47news сообщает, что электронное письмо с предупреждением о бомбе пришло в Законодательное собрание Ленинградской области, местные больницы и школы.

О найденных взрывных устройствах пока не сообщалось.

В конце января массовые эвакуации прошли во многих крупных городах на Дальнем Востоке, Сибири и в Центральной России.