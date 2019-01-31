В Москве из-за сообщений о бомбах в сети кинотеатров эвакуировали семь тысяч человек

В Москве из девяти кинотеатров сети «Синема стар» были эвакуированы 7,5 тысячи человек. Причиной эвакуации стало электронное письмо с угрозами взрыва, поступившее на адрес сети.

Аналогичные эвакуации были проведены в кинотеатрах «Синема стар» и в других городах — Санкт-Петербурге, Костроме, Вологде, Тамбове, Ярославле. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась. В Подмосковье были эвакуированы 14 торговых центров с кинотеатрами.

В конце января массовые эвакуации прошли во многих крупных городах на Дальнем Востоке, Сибири и в Центральной России.

31 января массовые эвакуации также впервые затронули Санкт-Петербург: там были эвакуированы более ста зданий, в том числе несколько десятков школ.