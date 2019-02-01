«Росбалт»: задержаны двое похитителей криминального авторитета, подозреваемого в убийстве Дениса Вороненкова

Правоохранительные органы задержали двух человек, подозреваемых в похищении украинского криминального авторитета Юрия Василенко, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.

Подозреваемых, чьи имена не раскрываются, задержали 31 января в Москве и Курске. По словам источника издания, они состояли в одной из преступных группировок Курской области.

По информации «Московского комсомольца», один из задержанных — 35-летний безработный житель Курска — арестован. «Интерфакс» со ссылкой на источник также сообщили, что в Москве задержан один из троих подозреваемых в похищении, житель Курска 1983 года рождения. Официально эта информация не подтверждена.

Источник «Росбалта» сообщил, что, по оперативным данным, Юрий Василенко скончался от ранений, полученных во время похищения. Тело криминального авторитета не найдено.

Юрий Василенко был похищен 10 января в Москве. Криминальный авторитет пытался сбежать, его ранили из пистолета и увезли в багажнике автомобиля.

Юрий Василенко, по версии украинских следователей, выступил главным организатором убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в марте 2017 года в Киеве. Также его подозревают в убийстве лидера партии «Оплот» Евгения Жилина, застреленного в Подмосковье в сентябре 2016 года.