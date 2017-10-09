Украина рассказала о подготовке убийства Дениса Вороненкова. В деле замешаны «вор в законе» и инструктор по боевому гопаку

23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Незадолго до смерти он переехал из России на Украину — и дал показания по делу Виктора Януковича, которого там обвиняют в государственной измене. Спустя полгода украинская прокуратура отчиталась об итогах расследования и назвала предполагаемого заказчика преступления.

Заказчиком убийства украинская прокуратура считает бывшего гражданского мужа Марии Максаковой . По версии следствия, сам Тюрин хотел отомстить Максаковой, которая вышла замуж за Дениса Вороненкова.

Кроме того, как считает прокуратура, устранить Вороненкова хотели российские власти из-за его показаний по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, и в этом их интересы и желание Тюрина совпали. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, ФСБ к тому же якобы пообещала Тюрину преференции по контролю над криминальными группировками.

Владимир Тюрин PrimeCrimeRu / Youtube

В планировании убийства на Украине предположительно участвовали пять человек. Главным организатором следствие считает Юрия Василенко, на которого Тюрин вышел благодаря связям в криминальном сообществе Украины. Василенко, в свою очередь, привлек своего знакомого Александра Лося из признанного в РФ экстремистским «Правого сектора».

Лось же нашел Ярослава Левенца, с которым однажды сидел в СИЗО. Левенец (как отмечает «Газета.ру», он инструктор по боевому гопаку) пригласил поучаствовать в преступлении своих знакомых Павла Паршова и Ярослава Тарасенко.

Василенко арендовал квартиры для преступной группы, в том числе одну из них он снял в том же доме, где жил Вороненков. Тот же Василенко арендовал машину для слежки за бывшим депутатом. Ярослав Левенец купил пистолет ТТ, из которого застрелили Вороненкова. Лось в день убийства следил за подъездом дома бывшего депутата. Когда тот вышел и сел в автомобиль, Лось скомандовал Тарасенко и Паршову следовать за ним.

Около отеля «Премьер-Палас» Паршов вышел из машины, за рулем которой был Тарасенко, догнал Вороненкова и застрелил его. Охраннику бывшего депутата удалось ранить нападавшего. Паршов умер в больнице.

Первый подозреваемый был задержан 15 июля, спустя почти три месяца после убийства. Ярослав Тарасенко после убийства уехал в Павлодар и разобрал автомобиль, на котором они с Паршовым преследовали Вороненкова, на запчасти. В итоге эти запчасти обнаружили у него при обыске. 29 августа был задержан Александр Лось. Василенко и Левенец находятся в розыске, вероятно, их нет на Украине.

В деле замешан сын Владимира Тюрина Дмитрий. По версии украинского следствия, 20 марта он прилетел в Киев из Рима и встретился с теми, кто готовил покушение. Предполагается, что он передал часть денег преступникам. Следствие не представило доказательств этой встречи. По данным прокуратуры, Тюрин-младший улетел из Киева в Минск 23 марта, в день убийства.

Мария Максакова ранее заявляла, что не верит в причастность Владимира Тюрина к убийству Дмитрия Вороненкова. «Я не думаю, что он непосредственно сам там был заказчиком каких-то вот таких вещей», — говорила она вскоре после убийства. Источник РБК в Следственном комитете России заявил, что вряд ли Вороненкова убили из ревности. Тюрин назвал версию украинской прокуратуры «бредом».