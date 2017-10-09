Украина рассказала о подготовке убийства Дениса Вороненкова. В деле замешаны «вор в законе» и инструктор по боевому гопаку
Сергей Чужиков / AP / Scanpix / LETA
23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Незадолго до смерти он переехал из России на Украину — и дал показания по делу Виктора Януковича, которого там обвиняют в государственной измене. Спустя полгода украинская прокуратура отчиталась об итогах расследования и назвала предполагаемого заказчика преступления.
Заказчиком убийства украинская прокуратура считает бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина. По версии следствия, сам Тюрин хотел отомстить Максаковой, которая вышла замуж за Дениса Вороненкова.
Кроме того, как считает прокуратура, устранить Вороненкова хотели российские власти из-за его показаний по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, и в этом их интересы и желание Тюрина совпали. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, ФСБ к тому же якобы пообещала Тюрину преференции по контролю над криминальными группировками.
В планировании убийства на Украине предположительно участвовали пять человек. Главным организатором следствие считает Юрия Василенко, на которого Тюрин вышел благодаря связям в криминальном сообществе Украины. Василенко, в свою очередь, привлек своего знакомого Александра Лося из признанного в РФ экстремистским «Правого сектора».
Лось же нашел Ярослава Левенца, с которым однажды сидел в СИЗО. Левенец (как отмечает «Газета.ру», он инструктор по боевому гопаку) пригласил поучаствовать в преступлении своих знакомых Павла Паршова и Ярослава Тарасенко.
Василенко арендовал квартиры для преступной группы, в том числе одну из них он снял в том же доме, где жил Вороненков. Тот же Василенко арендовал машину для слежки за бывшим депутатом. Ярослав Левенец купил пистолет ТТ, из которого застрелили Вороненкова. Лось в день убийства следил за подъездом дома бывшего депутата. Когда тот вышел и сел в автомобиль, Лось скомандовал Тарасенко и Паршову следовать за ним.
Около отеля «Премьер-Палас» Паршов вышел из машины, за рулем которой был Тарасенко, догнал Вороненкова и застрелил его. Охраннику бывшего депутата удалось ранить нападавшего. Паршов умер в больнице.
Первый подозреваемый был задержан 15 июля, спустя почти три месяца после убийства. Ярослав Тарасенко после убийства уехал в Павлодар и разобрал автомобиль, на котором они с Паршовым преследовали Вороненкова, на запчасти. В итоге эти запчасти обнаружили у него при обыске. 29 августа был задержан Александр Лось. Василенко и Левенец находятся в розыске, вероятно, их нет на Украине.
В деле замешан сын Владимира Тюрина Дмитрий. По версии украинского следствия, 20 марта он прилетел в Киев из Рима и встретился с теми, кто готовил покушение. Предполагается, что он передал часть денег преступникам. Следствие не представило доказательств этой встречи. По данным прокуратуры, Тюрин-младший улетел из Киева в Минск 23 марта, в день убийства.
Мария Максакова ранее заявляла, что не верит в причастность Владимира Тюрина к убийству Дмитрия Вороненкова. «Я не думаю, что он непосредственно сам там был заказчиком каких-то вот таких вещей», — говорила она вскоре после убийства. Источник РБК в Следственном комитете России заявил, что вряд ли Вороненкова убили из ревности. Тюрин назвал версию украинской прокуратуры «бредом».