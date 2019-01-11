«Росбалт»: в Москве похищен украинский криминальный авторитет, подозреваемый в убийстве Дениса Вороненкова

Вооруженные люди 10 января похитили украинского криминального авторитета Юрия Василенко, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В похищении участвовала «группа крепких мужчин», которые вывели Василенко из ресторана «Базилик», рассказал источник. Василенко попытался сбежать, после чего в него выстрелили. Собеседник утверждает, что раненого мужчину погрузили в багажник автомобиля и увезли. Позднее, по данным «Росбалта», в квартире Василенко провели обыск и нашли несколько десятков единиц оружия и взрывчатых веществ.

О похищении посетителя из кафе «Базилик» на проспекте Мира ранее сообщил «Интерфакс», не называя имени человека. По его информации, возле заведения в мужчину дважды выстрелили из пистолета ТТ. По данным телеграм-канала Mash, потерпевшего увезли на автомобиле Mitsubishi Pajero серебристого цвета. В Москве вводили план «Перехват», но о задержании похитителей не сообщалось.

Обновление: В СК подтвердили, что возбуждено уголовное дело о «похищении человека по предварительному сговору» и «незаконном обороте оружия», но не стали уточнять никаких подробностей.

Юрий Василенко, по версии украинских следователей, выступил главным организатором убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в марте 2017 года в Киеве. Другие подозреваемые в убийстве политика, как утверждает «Росбалт», ранее были убиты или пропали.