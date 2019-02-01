Правозащитники оспорили закон о «праве на забвение» в Конституционном суде

Информационно-аналитический центр «Сова» обратился в Конституционный суд с жалобой на , сообщают «Ведомости» со ссылкой на адвоката «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна.

Правозащитники решили оспорить нормы закона, по которым поисковые системы по требованию граждан должны удалять из выдачи неактуальную информацию, «утратившую значение для заявителя». В центре считают, что это противоречит принципу правовой определенности и может привести к неадекватному толкованию и применению закона.

Центр «Сова» обратился в Конституционный суд после того, как из поисковой выдачи Google убрали данные с сайта sova-center.ru, в том числе касающиеся радикального национализма и противодействия экстремизму. «Правом на забвение» воспользовались люди, осужденные за экстремизм. Центр «Сова» в июне 2017 года пытался оспорить это в Арбитражном суде Москвы, но проиграл.

По статистике «Яндекса» за январь-март 2016 года, половина запросов на удаление ссылок по закону о «праве на забвение» касается достоверной, но не актуальной информации. В частности, в 23% случаев речь идет о сведениях о погашенных судимостях.