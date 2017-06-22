Центр «Сова» проиграл иск к Google об удалении ссылок по «праву на забвение»

Правозащитный центр «Сова» проиграл иск к Google в Московском арбитражном суде, который был посвящен удалению ссылок из поисковой выдачи по закону о «праве на забвение».

Поводом для обращения в суд стало уведомление, которое «Сова» получила от Google в марте 2016 года. Поисковая система сообщила, что больше не будет показывать в результатах новости «В Обнинске осуждены скинхеды, избившие ангольца» (2006 год) и «В Обнинске в силу вступил обвинительный приговор восьми националистам, распространявшим в интернете видеозаписи неонацистских нападений» (2008 год).

На суде Google отказался сообщить, по какому поисковому запросу больше не показываются эти новости. Более того, в Google усомнились в том, что «Сова» могла получить от них какое-то уведомление.

«Сова», в свою очередь, предположила, что результаты были удалены по просьбе Юрия Щебетюка — одного из осужденных, упомянутого в обеих заметках.