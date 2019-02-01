Facebook и Twitter заблокировали сотни аккаунтов, связанных с Ираном, Россией и Венесуэлой

Социальная сеть Facebook объявила о блокировке 783 аккаунтов за «скоординированное недостоверное поведение» в фейсбуке и инстаграме.

В сообщении соцсети сказано, что страницы вели от имени жителей 26 стран мира, но в ходе проверки выяснилось, что аккаунты связаны с Ираном. Активность учетных записей была прежде всего направлена на Ближний Восток и Южную Азию, а также США. На один заблокированный фейсбук были подписаны около двух миллионов человек.

Почти одновременно с этим Twitter сообщил, что удалил шесть тысяч сообщений, созданных перед промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре 2018 года. По данным соцсети, часть аккаунтов, публиковавших сообщения, связана с Россией, Ираном и Венесуэлой. Twitter также опубликовал архив из пяти тысяч заблокированных аккаунтов, связанных с перечисленными странами.

Facebook с сентября 2017 года блокирует фейковые аккаунты, в том числе связанные с Россией и « ».

В августе 2018 года Facebook удалил более 650 страниц, связанных с Россией и Ираном, которые вводили пользователей в заблуждение. Тогда же Twitter объявил о блокировке 284 аккаунтов, которые участвовали в «скоординированных манипуляциях» и, вероятно, возникли в Иране.

В январе 2019 года Facebook удалил более 500 страниц, связанных с Россией, в том числе с информагентством Sputnik.