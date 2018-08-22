Facebook удалил более 650 страниц, связанных с Россией и Ираном

Компания Facebook заподозрила Россию и Иран в создании в соцсети страниц, групп и аккаунтов, которые использовались, чтобы «ввести в заблуждение других о том, кто они и что они делают». В соцсети подчеркнули, что между кампаниями из Ирана и России отсутствовала какая-либо связь или координация.

В «координированных неаутентичных действиях» обвинили 652 страницы, связанные с Ираном, в том числе с государственными иранскими СМИ. Деятельность этих аккаунтов в фейсбуке и инстаграме была направлена на пользователей из стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Великобритании и США. Некоторые аккаунты существовали с 2012 года. На самую популярную удаленную страницу в фейсбуке были подписаны 813 тысяч человек. Некоторые из аккаунтов покупали рекламу в фейсбуке и инстаграме.

В компании не уточнили число удаленных аккаунтов, которые администрировали из России. В Facebook заявили, что заблокировали страницы, которые правительство США ранее определило, как связанные с российскими разведывательными службами. Часть этих страниц и аккаунтов удалили ранее за перед президентскими выборами в США в 2016 году. Содержание остальных страниц, на которых активность была зарегистрирована сравнительно недавно, относилось к событиям в Сирии и на Украине. В Facebook отметили, что не обнаружили на этих страницах деятельности, направленной против США.

После сообщения Facebook об удалении фальшивых страниц компания Twitter объявила о блокировке 284 аккаунтов, которые участвовали в «скоординированных манипуляциях» и, вероятно, возникли в Иране. В Twitter подчеркнули, что собираются сотрудничать с другими компаниями и правоохранительными органами, чтобы помочь расследованию.

Working with our industry peers today, we have suspended 284 accounts from Twitter for engaging in coordinated manipulation. Based on our existing analysis, it appears many of these accounts originated from Iran. — Twitter Safety (@TwitterSafety) August 22, 2018

В апреле 2018 года Facebook объявил об удалении более 270 страниц и аккаунтов в фейсбуке и инстаграме, которые контролировались российской « ». В июле были обнаружены 32 аккаунта в фейсбуке и инстаграме, предположительно участвующих в кампании по вмешательству в в ноябре. Найденные аккаунты и страницы, как и в первом случае, специализировались на темах, сеющих рознь в американском обществе. Компании не удалось связать страницы с Россией, но представители Facebook считают эту связь вероятной.

19 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что четыре страны — Россия, Иран, Китай и Северная Корея — потенциально могут вмешаться в промежуточные выборы в США. Болтон отметил, что эти страны «вызывают наибольшее беспокойство». По его словам, американские власти делают все, чтобы не допустить вмешательство.