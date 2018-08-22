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Facebook удалил более 650 страниц, связанных с Россией и Ираном

Facebook Newsroom
07:13, 22 августа 2018

Jaap Arriens / Sipa USA / Scanpix / LETA

Компания Facebook заподозрила Россию и Иран в создании в соцсети страниц, групп и аккаунтов, которые использовались, чтобы «ввести в заблуждение других о том, кто они и что они делают». В соцсети подчеркнули, что между кампаниями из Ирана и России отсутствовала какая-либо связь или координация.

В «координированных неаутентичных действиях» обвинили 652 страницы, связанные с Ираном, в том числе с государственными иранскими СМИ. Деятельность этих аккаунтов в фейсбуке и инстаграме была направлена на пользователей из стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Великобритании и США. Некоторые аккаунты существовали с 2012 года. На самую популярную удаленную страницу в фейсбуке были подписаны 813 тысяч человек. Некоторые из аккаунтов покупали рекламу в фейсбуке и инстаграме.

В компании не уточнили число удаленных аккаунтов, которые администрировали из России. В Facebook заявили, что заблокировали страницы, которые правительство США ранее определило, как связанные с российскими разведывательными службами. Часть этих страниц и аккаунтов удалили ранее за хакерские атаки перед президентскими выборами в США в 2016 году. Содержание остальных страниц, на которых активность была зарегистрирована сравнительно недавно, относилось к событиям в Сирии и на Украине. В Facebook отметили, что не обнаружили на этих страницах деятельности, направленной против США.

После сообщения Facebook об удалении фальшивых страниц компания Twitter объявила о блокировке 284 аккаунтов, которые участвовали в «скоординированных манипуляциях» и, вероятно, возникли в Иране. В Twitter подчеркнули, что собираются сотрудничать с другими компаниями и правоохранительными органами, чтобы помочь расследованию.

«Сотрудничая сегодня с нашими коллегами по индустрии, мы заблокировали 284 аккаунта в твиттере, участвующих в скоординированных манипуляциях. Основываясь на применяемом нами анализе, кажется, что многие из этих аккаунтов возникли в Иране».

В апреле 2018 года Facebook объявил об удалении более 270 страниц и аккаунтов в фейсбуке и инстаграме, которые контролировались российской «фабрикой троллей». В июле были обнаружены 32 аккаунта в фейсбуке и инстаграме, предположительно участвующих в кампании по вмешательству в промежуточные выборы в США в ноябре. Найденные аккаунты и страницы, как и в первом случае, специализировались на темах, сеющих рознь в американском обществе. Компании не удалось связать страницы с Россией, но представители Facebook считают эту связь вероятной.

19 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что четыре страны — Россия, Иран, Китай и Северная Корея — потенциально могут вмешаться в промежуточные выборы в США. Болтон отметил, что эти страны «вызывают наибольшее беспокойство». По его словам, американские власти делают все, чтобы не допустить вмешательство. 

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