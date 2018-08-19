Советник Трампа заподозрил четыре страны в намерении вмешаться в американские выборы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью ABC News, что кроме России еще три страны — Иран, Китай и Северная Корея — потенциально могут вмешаться в промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года.

Болтон рассказал о «достаточной озабоченности», которая существует в США из-за возможного вмешательства четырех стран в выборы. Советник президента отметил, что эти страны «вызывают наибольшее беспокойство». По его словам, американские власти делают все, чтобы помешать вмешательству.

Заявление Болтона прозвучало на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что «все дураки», ведущие дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, должны посмотреть в другом направлении — на Китай.