Советник Трампа заподозрил четыре страны в намерении вмешаться в американские выборы

ABC
15:20, 19 августа 2018
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью ABC News, что кроме России еще три страны — Иран, Китай и Северная Корея — потенциально могут вмешаться в промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года.

Болтон рассказал о «достаточной озабоченности», которая существует в США из-за возможного вмешательства четырех стран в выборы. Советник президента отметил, что эти страны «вызывают наибольшее беспокойство». По его словам, американские власти делают все, чтобы помешать вмешательству. 

Заявление Болтона прозвучало на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что «все дураки», ведущие дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, должны посмотреть в другом направлении — на Китай.

В 2018 году в США пройдут так называемые промежуточные выборы, на которых полностью переизберут Палату представителей США, а также треть сенаторов. Кроме того, в 39 штатах пройдут выборы губернаторов.
В США считают, что Россия организовала серию кибератак, чтобы повлиять на ход президентских выборов в 2016 году и помочь победить республиканцу Дональду Трампу. Также Россию обвиняют в том, что сотрудники «Агентства интернет-расследований» («фабрики троллей») публиковали в соцсетях посты в поддержку Трампа.
Россия отрицает причастность к пропаганде в соцсетях и хакерским атакам. Президент РФ Владимир Путин говорил, что сотрудники «фабрики троллей» не представляли российское государство.

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