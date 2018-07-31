Facebook обнаружил кампанию по вмешательству в выборы 2018 года в США
Компания Facebook обнаружила 32 аккаунта в фейсбуке и инстаграме, предположительно участвующих в кампании по вмешательству в американские выборы 2018 года. Об этом газете The New York Times сообщили три источника.
Как и в прошлой подобной кампании, в которой власти США обвинили российскую «фабрику троллей», обнаруженные аккаунты и страницы специализировались на темах, сеющих рознь в американском обществе.
Facebook не удалось связать эти аккаунты с Россией, но, по словам источников, в компании причастность России считают вероятной.
Facebook официально сообщил об удалении 32 аккаунтов, «замешанных в координированных неаутентичных действиях». В компании отметили, что создатели аккаунтов постарались лучше скрыть свои личности, чем сотрудники «Агентства интернет-исследований».
«Попытки „Агентства интернет-исследований“ посеять рознь с помощью соцсетей перед выборами 2016 года застали Facebook врасплох, и теперь компания пытается избежать повтора этого ужаса в 2018 году. Она расширила службу безопасности, наняла экспертов по контртерроризму и набрала работников с доступом к секретным данным» (англ. яз.).