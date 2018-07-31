Facebook обнаружил кампанию по вмешательству в выборы 2018 года в США

Компания Facebook обнаружила 32 аккаунта в фейсбуке и инстаграме, предположительно участвующих в кампании по вмешательству в . Об этом газете The New York Times сообщили три источника.

Как и в прошлой подобной кампании, в которой власти США , обнаруженные аккаунты и страницы специализировались на темах, сеющих рознь в американском обществе.

Facebook не удалось связать эти аккаунты с Россией, но, по словам источников, в компании причастность России считают вероятной.

Facebook официально сообщил об удалении 32 аккаунтов, «замешанных в координированных неаутентичных действиях». В компании отметили, что создатели аккаунтов постарались лучше скрыть свои личности, чем сотрудники «Агентства интернет-исследований».