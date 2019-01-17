Facebook удалил сотни страниц, связанных с Россией. Их вели сотрудники агентства Sputnik

Facebook удалил более 500 страниц, связанных с Россией — среди них 289 страниц и 75 аккаунтов, которыми, по утверждению соцсети, управляли сотрудники российского государственного информагентства . Эти страницы маскировались под независимые новостные издания и предназначались для граждан стран Центральной и Восточной Европы, Прибалтики, Кавказа и Центральной Азии. Администраторы страниц координировали свои действия и вводили пользователей в заблуждение. Они публиковали, в частности, материалы на темы «антинатовских настроений, протестных движений и коррупции», говорится в заявлении Facebook.

Facebook

В общей сложности на удаленные страницы — среди них «Сегодня в Молдавии», «Грузия и религия», «СаНАТОрий в Латвии», «Спокойной ночи, Беларусь», «Балтия и Россия: друзья или враги?» — были подписаны около 790 тысяч пользователей. С октября 2013 по январь 2019 года аккаунты потратили на рекламное продвижение своих материалов в фейсбуке 135 тысяч долларов и организовали 190 «мероприятий» (хотя неизвестно, состоялись ли они в действительности). Все приведенные Facebook скриншоты удаленных страниц сопровождаются ссылками на материалы агентства Sputnik.

В Facebook заявили, что вся информация о выявленной сети была передана правоохранительным органам и Конгрессу США, а также технологическим компаниям и политикам из стран, на которые была направлена ее деятельность.

Facebook

Также компания отчиталась об удалении еще одной сети страниц, созданных в России и работавших по украинской повестке. В нее входили 107 страниц, групп и аккаунтов в Facebook и 41 аккаунт в Instagram. На них были подписаны более 230 тысяч пользователей. В действиях этой сети Facebook заметил «некоторые технические совпадения» с ранее заблокированными страницами российского .

Facebook не в первый раз удаляет в массовом порядке российские аккаунты. В апреле 2018 года компания удаляла страницы «фабрики троллей», в том числе «Федерального агентства новостей» (РИА ФАН). В июле были заблокированы аккаунты, предположительно, участвовавшие в кампании по вмешательству в американские выборы 2018 года. Следом были удалены еще более 650 страниц, связанных с Россией и Ираном.

Александр Филимонов