В разгонном блоке «Фрегат» нашли трещину. Он должен вывести на орбиту первые спутники для глобального интернета OneWeb

Специалисты нашли трещину в конструкции разгонного блока «Фрегат», который должен вывести на орбиту первые спутники с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, «в сварном шве обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия». В одном из трубопроводов блока нашли «микроотверстие», сообщил ТАСС, ссылаясь на источник. По его словам, трещина могла возникнуть из-за длительной транспортировки «Фрегата» на космодром.

Источники допустили, что запуск с космодрома Куру могут перенести с 20 февраля на март или на конец года.

В «Роскосмосе» и НПО имени Лавочкина, производящем «Фрегаты», не комментировали случившееся.

В ноябре 2017 года завершился неудачей запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником «Метеор-М». Пуск прошел штатно, но на орбиту спутники вывести не удалось. Как выяснилось, ракета-носитель и разгонный блок «Фрегат» были неправильно настроены для старта с Восточного — в навигационную программу заложили координаты космодрома Байконур.