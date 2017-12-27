Рогозин подтвердил причину падения спутника «Метеор». Цитата





Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» подтвердил, что спутник «Метеор», запущенный в ноябре с космодрома Восточный, упал из-за ошибочных параметров запуска. Заместитель главы Роскосмоса Александр Иванов ранее сообщил, что разгонный блок «Фрегат» после старта неправильно сориентировался в пространстве. Глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что проблема связана «с особенностью составления программного обеспечения, которое впервые тестировалось около 20 лет назад».