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Рогозин подтвердил причину падения спутника «Метеор». Цитата
Meduza
15:04, 27 декабря 2017
Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» подтвердил, что спутник «Метеор», запущенный в ноябре с космодрома Восточный, упал из-за ошибочных параметров запуска. Заместитель главы Роскосмоса Александр Иванов ранее сообщил, что разгонный блок «Фрегат» после старта неправильно сориентировался в пространстве. Глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что проблема связана «с особенностью составления программного обеспечения, которое впервые тестировалось около 20 лет назад».
Фото в анонсе: Алексей Никольский / Sputnik / Scanpix / LETA