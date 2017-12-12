Роскосмос назвал причиной потери спутника «Метеор» неверные параметры запуска для космодрома Восточный

Причиной аварийного запуска спутников с космодрома Восточный стала ошибка в алгоритме разгонного блока «Фрегат», которую невозможно выявить существующими методиками. Об этом объявил глава Роскосмоса Игорь Комаров.

«Специалисты пришли к выводу, что к нештатной ситуации привело непрогнозирующееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя», — заявил Комаров.

«Мы столкнулись с проблемой, которая была связана не с качеством, не с дисциплиной на производстве, а с особенностью составления программного обеспечения, которое впервые тестировалось около 20 лет назад», — сообщил глава Роскосмоса.

Комаров подчеркнул, что это был первый пуск ракеты-носителя «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» с нового космодрома. «Если бы этот пуск происходил в другое время года и были бы несколько другие поля падения, то у нас возможно аварии и не было бы», — заявил глава Роскосмоса.

В свою очередь первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов заявил, что «алгоритм работы системы управления привел к некорректному определению ориентации разгонного блока после отделения от ракеты-носителя».

Эта проблема, подчеркнул он, характерна лишь для запуска ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» с космодрома Восточный и устраняется программными методами.