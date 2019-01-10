Это пересказ интервью главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, которое он дал изданию РБК. Прямые цитаты даны в кавычках.

До назначения в «Роскосмос» я работал в правительстве, но потом решил заняться решением проблем в космической отрасли. «Для меня это не понижение, а высокая честь». Нам досталось от президента за перенос первого пуска с . В «Роскосмосе» многие переживают за , но я считаю, что требования секретности должны соблюдать любые ученые. «В погоне за публикацией в иностранном журнале они готовы сливать даже стратегически важную информацию». проверяют следователи, об этом доложат президенту. Против «Роскосмоса» ведут информационную атаку по трем фронтам: «юродивые вопли „прости нас, Юра“», подрывная работа конкурентов и непрофессиональная работа журналистов. и другие социальные объекты в Москве мы планируем передать мэрии. Как бы ни упиралась ФСБ, спутниковая сеть будет создана в любом случае, поэтому лучше участвовать в этом проекте. Отмена моего приглашения в NASA — это элемент борьбы президента Трампа с парламентом. То, что Илон Маск запускает больше ракет, чем мы, не его заслуга, а наша вина. «Конечно, за Маском стоит государство. Я не понимаю, почему это никому не очевидно». Он зарабатывает на проектах Пентагона, а на рынке демпингует, чтобы устранить европейских и российских конкурентов.

Михаил Зеленский Фото в анонсе: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA