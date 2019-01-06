Глава NASA объяснил перенос визита Дмитрия Рогозина в США «позицией сенаторов»

Визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, намечавшийся на февраль, был перенесен на неопределенный срок из-за позиции некоторых ключевых сенаторов. Такую причину назвал в интервью The Washington Post глава NASA Джим Брайденстайн.

«Я слышал от многих сенаторов, что это [визит Рогозина] — не самая лучшая идея. Учитывая интересы сенаторов, я решил отозвать приглашение», — сказал Брайденстайн.

5 января NASA объявило о переносе визита Дмитрия Рогозина на неопределенное время, не став тогда уточнять, что стало причиной такого решения.

Источники РИА Новости предположили, что поездка Рогозина в США может быть вообще отменена из-за «позиции определенных политических кругов».

Дмитрий Рогозин находится в списке россиян, в отношении которых США ввели санкции. Для планировавшегося в феврале визита главы «Роскосмоса» в Соединенные Штаты было выдано особое разрешение.