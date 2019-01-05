NASA отложило запланированный визит Дмитрия Рогозина в США

Глава американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн отложил на неопределенное время визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, намечавшийся на февраль.

Пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс сообщила USA Today, что новая дата визита Рогозина пока не определена. Что стало причиной переноса его поездки в США, не уточняется.

РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает, что поездка Рогозина в США может быть полностью отменена из-за «позиции определенных политических кругов».

В «Роскосмосе» на момент написания заметки не комментировали случившееся.

Дмитрий Рогозин входит в число россиян, в отношении которых действуют санкции США. В июне 2018 года Минфин США выдал разрешение, позволяющее Рогозину посетить страну.

Против визита Дмитрия Рогозина в США, в частности, выступали сенаторы-демократы Марк Уорнер и Жанна Шахин.