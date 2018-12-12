Описанная ниже теория не является официальной версией «Роскосмоса». Она смоделирована на основе некоторых высказываний источников в ракетно-космической отрасли.

Американский астронавт заболевает и хочет поскорее вернуться домой. Его товарищи решают ему помочь, пробираются в российский корабль «Союз» и сверлят в обшивке отверстие. Из-за этого придется объявить экстренную эвакуацию, астронавты вернутся на Землю, а улика — поврежденный отсек «Союза» — сгорит в атмосфере. «Роскосмос» начинает расследование. За доказательствами посылают российских космонавтов — они выходят в открытый космос, чтобы исследовать отверстие и внешнюю защитную обшивку. Если «Союз» сверлили изнутри, сверло должно было ее повредить. Но космонавты неаккуратно режут обшивку, и след от ножниц попадает на след от сверла — улика уничтожена. Один из взятых образцов герметика, которым заделывали дырку, как будто случайно улетает в открытый космос. Космонавты заодно с астронавтами?

Фото в анонсе: Роскосмос