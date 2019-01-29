Арестован подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи. Следствие ищет его сообщников

Таганский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал 32-летнего Дениса Чуприкова, задержанного в рамках дела о похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

Чуприкову предъявили в хищении особо ценного предмета, совершенного группой лиц, рассказали в суде. Следователь сообщил на заседании суда, что установлены не все соучастники похищения картины. Ранее в московском уголовном розыске говорили, что, по предварительной версии, подозреваемый действовал один из корыстных побуждений.

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена из Инженерного корпуса Третьяковской галереи 27 января. Преступник снял полотно со стены на глазах у посетителей и вынес из здания. Подозреваемого задержали 28 января. Сперва Денис Чуприков говорил, что не совершал преступление, но позднее заявил, что решил украсть картину, чтобы расплатиться с долгами.