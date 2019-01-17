Тереза Мэй отказалась от поездки в Давос из-за «Брекзита». Помимо нее, на форум не поедут Трамп и Макрон

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не примет участие в международном экономическом форуме в Давосе.

Как заявил пресс-секретарь премьера, такое решение Мэй приняла, чтобы сфокусироваться на вопросах, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза.

Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта. Парламент страны 15 января отказался утвердить согласованный правительством Мэй с ЕС план, регламентирующий отношения Лондона с Брюсселем после «Брекзита».

Об отказе от поездки в Давос уже заявили президент США Дональд Трамп — из-за «непримиримости демократов по вопросу безопасности границ» и президент Франции Эммануэль Макрон — из-за протестов «желтых жилетов».

Президент России Владимир Путин также не примет участия в мероприятии. Российскую делегацию в Давосе возглавит глава Минэкономразвития Максим Орешкин.