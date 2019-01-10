Дональд Трамп отказался ехать на форум в Давос, объяснив это «непримиримостью демократов»

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом он написал в твиттере.

Причиной отмены визита Трамп назвал «непримиримость демократов по вопросу безопасности границ».

Дональд Трамп пытается убедить демократов в Конгрессе США согласиться на включение в бюджет расходов по строительству стены на американо-мексиканской границе. Трамп требует выделить на эти цели 5,7 миллиарда долларов.

Из-за разногласий между демократами и республиканцами с 22 декабря оказалась частично заблокирована работа правительства США. Это затронуло около 800 тысяч служащих.