Глава Хакасии выиграл иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти»

Глава Хакасии, член КПРФ Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщает «Коммерсант».

Поводом для иска стал сюжет Леонтьева, вышедший на абаканском телеканале ТВ7 20 сентября — после первого тура выборов главы Хакасии. Леонтьев заявил, что избирательную кампанию Коновалова финансировало угольное предприятие «Разрез Аршановский», входящее в холдинг «Рутэк», который не раз критиковали коммунисты.

Коновалов расценил эти слова как обвинение в коррупции. В суде представитель ТВ7 заявила, что Леонтьев высказывал оценочное суждение. В итоге судья признала его высказывание ложным и обязала ТВ7 выпустить опровержение.

Валентин Коновалов выиграл в первом туре выборов в Хакасии, прошедшем 9 сентября. Он обошел действовавшего главу региона, единоросса Виктора Зимина. Тот снял свою кандидатуру со второго тура выборов.

Источник «Русской службы Би-би-си» связывал сюжет Леонтьева с дружбой между главой «Роснефти» Игорем Сечиным и Зиминым. Сам Леонтьев заявил, что ездил в Хакасию, чтобы «поддержать человека», причем в личном качестве, а не от лица «Роснефти».

После избрания Коновалова главой Хакасии Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» назвал его «дебилом». Коновалов не подавал в суд из-за этого высказывания.

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