Второй тур губернаторских выборов пройдет в четырех регионах России

В Хабаровском крае, Приморье, Хакасии и Владимирской области губернаторов выберут во втором туре.

В Хабаровском крае во второй тур вышли кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, набравший 35,8% голосов, и действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт, который получил 35,6%.

В Приморье во втором туре будут участвовать исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия»), набравший 46,6% голосов, и Андрей Ищенко (КПРФ) с 24,6% голосов.

Во Владимирской кандидат от «Единой России», действующий губернатор Светлана Орлова получила 36,4% голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин — 31,2%.

В Хакасии во второй тур вышли Валентин Коновалов (КПРФ), который набрал 44,8% голосов, и действующий глава региона Виктор Зимин («Единая Россия»), набравший 32,4% голосов.