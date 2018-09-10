Кого выбрали в России в единый день голосования. Максимально коротко

Выборы прошли в 80 регионах. Почти везде — победа «Единой России», хотя есть исключения. Кандидат от «партии власти» проиграл на выборах мэра Якутска; в парламентах Ульяновской и Иркутской областей и Хакасии будет, вероятно, больше коммунистов, чем единороссов (причем в Ульяновской едва ли не !) Некоторые действующие губернаторы могут не избраться в первом туре: в Приморье до 50% чуть-чуть не хватает Андрею Тарасенко (46%), во Владимирской области — много не хватает Светлане Орловой (39%). В Хабаровском крае по 35% набрали Вячеслав Шпорт от ЕР и Сергей Фургал от КПРФ. А в Хакасии лидирует коммунист Валентин Коновалов, действующий глава Виктор Зимин отстает. Зато Андрей Воробьев в Подмосковье выигрывает с результатом в 61%, а Сергей Собянин в Москве — с 70% (а по экзит-полам наберет все 74%). В Кемерово у Сергея Цивилева — вообще 83%. «Единая Россия» в целом довольна, КПРФ — очень довольна, Жириновский требует отставки главы ЦИК Эллы Панфиловой.

Все данные по результатам — предварительные, обновлены около полуночи по Москве.