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«Русская служба Би-би-си»: Михаил Леонтьев поучаствовал в предвыборной кампании в Хакасии

Русская служба "Би-би-си"
05:39, 20 сентября 2018
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Пресс-секретарь «Роснефти», журналист Михаил Леонтьев съездил в Хакасию, где записал телесюжет о сопернике губернатора Виктора Зимина по второму туру выборов главы региона. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.

В сюжете Леонтьев рассказывает, что кампанию кандидата от КПРФ Валентина Коновалова финансировала угольная компания «Разрез Аршановский». «В сюжете говорится, что коммунистов купили угольщики. А здесь такого не любят», — объяснил один из источников. Другой собеседник сообщил, что у главы «Роснефти» Игоря Сечина хорошие отношения с губернатором. Ожидается, что сюжет покажут по местному телевидению.

Михаил Леонтьев сообщил, что ездил в Хакасию, чтобы «поддержать человека», причем в личном качестве, а не от лица «Роснефти». Он не стал называть имени этого человека, но подчеркнул, что это не коммунист. Леонтьев добавил, что не знает, существует ли сюжет вообще.

В Хакасии в первом туре губернаторских выборов губернатор Виктор Зимин получил 32,4% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,8% голосов). Второй тур выборов пройдет 23 сентября.

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