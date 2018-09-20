«Русская служба Би-би-си»: Михаил Леонтьев поучаствовал в предвыборной кампании в Хакасии

Пресс-секретарь «Роснефти», журналист Михаил Леонтьев съездил в Хакасию, где записал телесюжет о сопернике губернатора Виктора Зимина по второму туру выборов главы региона. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.

В сюжете Леонтьев рассказывает, что кампанию кандидата от КПРФ Валентина Коновалова финансировала угольная компания « ». «В сюжете говорится, что коммунистов купили угольщики. А здесь такого не любят», — объяснил один из источников. Другой собеседник сообщил, что у главы «Роснефти» Игоря Сечина хорошие отношения с губернатором. Ожидается, что сюжет покажут по местному телевидению.

Михаил Леонтьев сообщил, что ездил в Хакасию, чтобы «поддержать человека», причем в личном качестве, а не от лица «Роснефти». Он не стал называть имени этого человека, но подчеркнул, что это не коммунист. Леонтьев добавил, что не знает, существует ли сюжет вообще.