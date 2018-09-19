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«Вроде бы старалась. Почему же не удалось достучаться?» Губернатор Владимирской области обратилась к избирателям перед вторым туром

ПроВладимир
16:03, 19 сентября 2018
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Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, которая на прошедших 9 сентября выборах набрала 36,42% голосов, записала видеообращение к избирателям перед вторым туром, где ее соперником будет кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин (он набрал 31,19%).

Орлова заявила, что «не ожидала» такого результата выборов и, «конечно же, переживает». «Вроде бы старалась, и результаты есть. Так почему же не удалось достучаться до многих из вас? Значит, что-то сама сделала не так, где-то не доглядела», — сказала губернатор.

Орлова попросила избирателей о поддержке и пообещала, что в случае победы власть и жители региона «все значимые шаги будут принимать только вместе» в рамках проекта «Народное решение», который губернатор предложила запустить.

Видеообращение Светланы Орловой к избирателям
Второй тур выборов губернатора Владимирской области пройдет 23 сентября 2018 года — как и в Хакасии и Хабаровском крае.
В Приморье второй тур прошел 16 сентября. ЦИК в итоге рекомендовал отменить его результаты из-за нарушений. В ходе подсчета голосов действующий губернатор-единоросс обогнал лидировавшего соперника-коммуниста в самый последний момент.

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