Сайт американского посольства в России перестал обновляться из-за блокировки работы правительства США

Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за частичной блокировки работы американского правительства.

«В связи с задержкой принятия бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объеме», — сказано на сайте.

Сообщение о приостановке обновлений также размещено на сайтах дипмиссий США в других странах, в частности, в Белоруссии, Казахстане, Эстонии.

С 22 декабря 2018 года часть федеральных ведомств США не работает, так как демократы и республиканцы не смогли договориться по поводу бюджета. Разногласия возникли из-за финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе.