Демократы сорвали голосование в Сенате США по законопроекту о санкциях против Сирии, России и Ирана

Представители Демократической партии в Сенате США отказались поддерживать любые законопроекты, если они не касаются частичной работы правительства США.

В том числе, сообщает Bloomberg, демократы отказались голосовать по проекту закона о санкциях против Сирии и ее союзников. В результате законопроект получил поддержку 56 сенаторов при необходимых 60 голосах.

Проект закона, который не удалось принять Сенату, предполагает санкции в отношении организаций, которые сотрудничают с правительством президента Сирии Башара Асада, в том числе по вопросам продажи нефтепродуктов или деталей самолетов. В тексте законопроекта сказано, что, в частности, санкции касаются организаций из России и Ирана.

Работа правительства США частично заблокирована из-за отказа демократов утвердить финансирование строительства стены на границе США и Мексики. Президент США Дональд Трамп пытался добиться, чтобы Конгресс США выделил 5,7 миллиарда долларов на строительство.

О блокировке работы правительства США В США заблокирована работа правительства. Конгресс не принял бюджет из-за конфликта вокруг строительства стены на границе с Мексикой