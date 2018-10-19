Дмитрий Рогозин поручил снимать на видео процесс сборки ракет

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил усилить контроль за качеством сборки ракет-носителей, в частности, ввести видеофиксацию. Об этом РБК сообщили два источника в госкорпорации.

По их словам, Рогозин принял такое решение после поездки в самарский ракетно-космический центр «Прогресс», где произвели ракету-носитель «Союз-ФГ» и куда обломки этой ракеты доставили после .

Рогозин поручил оснастить экипировку рабочих и контролеров предприятий, где производят ракеты-носители, видеорегистраторами. Записи с них будут храниться весь период эксплуатации собранного изделия, заявил один из собеседников РБК.

По данным издания, также в монтажно-испытательных корпусах космодромов установят лазерное оборудование, чтобы повысить точность сборки крупных конструкций.

Накануне РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что авария «Союза» произошла из-за ошибок сборщиков филиала РКЦ «Прогресс» на Байконуре.