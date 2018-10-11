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«Быстро мы прилетели». Цитата из переговоров с экипажем «Союза»

Meduza
13:20, 11 октября 2018

11 октября на корабле «Союз МС-10», направлявшемся к МКС, произошла авария. У ракеты-носителя отключились двигатели второй ступени. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. На трансляции запуска «Союза», которую опубликовало NASA, после аварии слышны слова Овчинина «Быстро мы прилетели». Космонавт говорит, что авария ракеты-носителя произошла через две минуты сорок пять секунд после запуска. Ранее такое же время указало РИА Новости. «Интерфакс» сообщал, что авария случилась через минуту пятьдесят девять секунд после запуска


новости

«Быстро мы прилетели». Цитата из переговоров с экипажем «Союза»

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