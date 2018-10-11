«Быстро мы прилетели». Цитата из переговоров с экипажем «Союза»

11 октября на корабле «Союз МС-10», направлявшемся к МКС, произошла авария. У ракеты-носителя отключились двигатели второй ступени. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. На трансляции запуска «Союза», которую опубликовало NASA, после аварии слышны слова Овчинина «Быстро мы прилетели». Космонавт говорит, что авария ракеты-носителя произошла через две минуты сорок пять секунд после запуска. Ранее такое же время указало РИА Новости. «Интерфакс» сообщал, что авария случилась через минуту пятьдесят девять секунд после запуска



