Авария «Союза» с двумя космонавтами на борту. Главное

Ракета «Союз-СГ» стартовала с Байконура 11 октября, на 199-й секунде полета произошла авария. Как рассказал источник «Интерфакса», это случилось при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. «Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют», — сообщил он.

На борту корабля «Союз МС-10» находился экипаж из двух человек. Это космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Третье место, обычно занимаемое космонавтом, на этот раз занимал груз. Хейг и Овчинин сразу после аварии вышли на связь и сообщили, что с ними все в порядке. Парашют над спускаемой капсулой, где находились космонавты, раскрылся в штатном режиме. Во время инцидента Овчинин и Хейг испытывали .

Экипаж приземлился в степи Казахстана примерно в 25 километрах от города Жезказган (немногим более 400 километров от Байконура). Как сообщается, Овчинин и Хейг при посадке не получили травм, медицинская помощь им не требуется. Менее чем через 15 минут после приземления до спускаемой капсулы «Союза» добрались спасатели.

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Причину аварии выяснит специальная комиссия. В ее состав войдут в том числе специалисты РКК «Энергия». По данным источника «Интерфакса», причиной инцидента могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя. «Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию», — сказал источник. Пока все пилотируемые пуски в России временно приостановлены.

Запуск был приурочен к столетию со дня основания РКК «Энергия» — производителя корабля и ракеты. За ним с Байконура наблюдали президент «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн.