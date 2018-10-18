Комиссия «Роскосмоса» установила предполагаемых виновных в аварии «Союза»

Комиссия «Роскосмоса» и следователи определили возможных виновных в повреждении датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», приведшем к ее аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на Байконуре.
Фамилии причастных к инциденту сборщиков были указаны в журналах, изъятых следствием. В этих журналах содержатся данные обо всех операциях, которые производятся с ракетой с момента прибытия на космодром.
«С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий», — сказал собеседник агентства.
Специальная комиссия «Роскосмоса» обещает представить доклад о причинах аварии до конца недели.
Из-за аварии были временно приостановлены пуски «Союзов» к МКС. Ожидается, что они будут возобновлены в конце ноября.
По данным РБК, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился усилить контроль за качеством сборки ракет и, в частности, фиксировать весь процесс на видео.