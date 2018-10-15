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«Наверное, да. Наверное». Трамп — о возможной причастности Путина к отравлениям

CBS
05:47, 15 октября 2018
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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что президент России Владимир Путин, возможно, причастен к политическим убийствам и отравлениям.

В ходе интервью в программе 60 Minutes Трампа спросили, согласен ли он с мнением, что Путин «замешан в убийствах, отравлениях». «Наверное, да. Наверное», — ответил американский президент. Он подчеркнул, что это происходит не в его стране. «Конечно, они (русские) не должны этого делать», — сказал Трамп.

Во время интервью у Трампа спросили, почему он публично не допускает резких слов в адрес Путина. Президент США ответил, что был «очень жесток» с Путиным во время их личной встречи в Хельсинки в июле.

В марте 2018 года, когда в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, президент США Дональд Трамп заявлял, что за покушением могут стоять русские.

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