Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что президент России Владимир Путин, возможно, причастен к политическим убийствам и отравлениям.

В ходе интервью в программе 60 Minutes Трампа спросили, согласен ли он с мнением, что Путин «замешан в убийствах, отравлениях». «Наверное, да. Наверное», — ответил американский президент. Он подчеркнул, что это происходит не в его стране. «Конечно, они (русские) не должны этого делать», — сказал Трамп.

Во время интервью у Трампа спросили, почему он публично не допускает резких слов в адрес Путина. Президент США ответил, что был «очень жесток» с Путиным во время их личной встречи в Хельсинки в июле.