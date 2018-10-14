Евросоюз подготовил новые санкции в отношении России из-за покушения на Скрипалей

Страны ЕС согласовали новые санкции в отношении России из-за применения химического оружия при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери.

Санкции, говорится в пресс-релизе МИД Великобритании, который цитируют российские СМИ, планируется утвердить на совете глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в понедельник, 15 октября.

Предполагается, что новые ограничительные меры будут включать в себя запрет на въезд в страны ЕС и заморозку счетов руководителей российских спецслужб и других лиц, причастных к использованию и распространению химического оружия.

МИД Великобритании также призовет ускорить разработку санкций за кибератаки. В причастности к кибератакам также подозревают российские спецслужбы.