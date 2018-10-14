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Евросоюз подготовил новые санкции в отношении России из-за покушения на Скрипалей

Интерфакс
06:56, 14 октября 2018
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Страны ЕС согласовали новые санкции в отношении России из-за применения химического оружия при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери.

Санкции, говорится в пресс-релизе МИД Великобритании, который цитируют российские СМИ, планируется утвердить на совете глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в понедельник, 15 октября.

Предполагается, что новые ограничительные меры будут включать в себя запрет на въезд в страны ЕС и заморозку счетов руководителей российских спецслужб и других лиц, причастных к использованию и распространению химического оружия.

МИД Великобритании также призовет ускорить разработку санкций за кибератаки. В причастности к кибератакам также подозревают российские спецслужбы.

Ограничительные меры в отношении России из-за отравления Скрипалей в конце августа ввели США. Санкции предусматривают запрет на продажу России продукции и технологий двойного назначения. Предполагается, что если Россия не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия, санкции будут ужесточены.
По версии полиции Великобритании, в Солсбери для покушения на Скрипалей приезжали двое россиян, использовавших документы на имена Руслана Боширова и Александра Петрова. Расследователи установили, что речь идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине — сотрудниках ГРУ и Героях России.

Кого подозревают в отравлении Скрипалей

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