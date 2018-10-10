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«Фонтанка» назвала имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Фонтанка.ру
16:38, 10 октября 2018
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Третьим россиянином, о причастности которого к отравлению Сергея Скрипаля в ближайшее время заявит Великобритания, будет человек по имени Сергей Федотов. Об этом пишет «Фонтанка», не называя конкретных источников.

По данным издания, Федотов был в Лондоне со 2 по 4 марта 2018 года, как и Александр Петров с Русланом Бошировым. Он прилетел в страну другим рейсом, а улетел вместе с ними.

Федотов, пишет «Фонтанка», также был вместе с Бошировым и Петровым в Праге в 2014 году — в то самое время, когда они, по данным чешской прессы, следили за приезжавшим в Чехию Скрипалем. 

Эта информация имелась у Скотланд-Ярда с самого начала, но по каким-то причинам ее было решено придержать. О Боширове и Петрове было удобно рассказать в одном «файле», так как они вместе запечатлены видеокамерами Солсбери и аэропорта Гэтвик, а Федотов передвигался автономно.

Фонтанка.ру
О том, что в деле об отравлении Скрипаля есть третий подозреваемый, в конце сентября писала газета The Telegraph. По данным издания он, в частности, составлял план переулка, где жил Скрипаль, и выяснял, какой дверью тот пользовался. 

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