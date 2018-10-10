«Фонтанка» назвала имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Третьим россиянином, о причастности которого к отравлению Сергея Скрипаля в ближайшее время заявит Великобритания, будет человек по имени Сергей Федотов. Об этом пишет «Фонтанка», не называя конкретных источников.

По данным издания, Федотов был в Лондоне со 2 по 4 марта 2018 года, как и Александр Петров с Русланом Бошировым. Он прилетел в страну другим рейсом, а улетел вместе с ними.

Федотов, пишет «Фонтанка», также был вместе с Бошировым и Петровым в Праге в 2014 году — в то самое время, когда они, по данным чешской прессы, следили за приезжавшим в Чехию Скрипалем.