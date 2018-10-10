«Чешское радио»: в 2014 году Чепига и Мишкин следили за Скрипалем в Чехии

Предполагаемые офицеры Анатолий Чепига и Александр Мишкин в октябре 2014 года следили за бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем во время его визита в Чехию. Об этом сообщает «Чешское радио» со ссылкой на источники в спецслужбах.

Россияне приехали в Чехию под псевдонимами Руслана Боширова и Александра Петрова, — под этими именами они также посещали английский Солсбери, где, , в марте 2018 года совершили покушение на Скрипаля и его дочь Юлию.

Источники говорят, что Боширов приехал в Прагу 11 октября, а Петров с 13 по 16 октября жил в Остраве, а затем в Праге. Сергей Скрипаль посетил Чехию во второй половине октября, чтобы встретиться с чешскими офицерами.

По информации издания, в 2014 году из Чехии «по соображениям безопасности» выслали троих граждан России, но официально об этом не сообщалось. Входили ли Петров и Боширов в их число, неизвестно.

В Службе безопасности и информации Чехии, а также в посольстве России отказались от комментариев.

Исправлено: первоначально в новости сообщалось, что Александра Петрова и Руслана Боширова задержали в Чехии. В действительности такой информации нет. Редакция «Медузы» приносит извинения за допущенную ошибку.