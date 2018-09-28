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The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом в деле Скрипалей

The Daily Telegraph
05:27, 28 сентября 2018
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Спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции Великобритании установили личность третьего подозреваемого в деле Скрипалей, сообщила The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, это также сотрудник ГРУ. Он ездил в Солсбери, чтобы спланировать атаку на Скрипалей. В частности, как пишет The Telegraph, он составил план переулка, где жил Сергей Скрипаль, и выяснил, какой дверью он пользовался.

The Telegraph не сообщает имя третьего подозреваемого, но утверждает, что оно известно британским спецслужбам.

The Insider и Bellingcat ранее сообщили, что настоящее имя обвиняемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова — Анатолий Чепига. По данным журналистов, он является полковником ГРУ и имеет звание Героя России.

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