The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом в деле Скрипалей

Спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции Великобритании установили личность третьего подозреваемого в деле Скрипалей, сообщила The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, это . Он ездил в Солсбери, чтобы спланировать атаку на Скрипалей. В частности, как пишет The Telegraph, он составил план переулка, где жил Сергей Скрипаль, и выяснил, какой дверью он пользовался.

The Telegraph не сообщает имя третьего подозреваемого, но утверждает, что оно известно британским спецслужбам.