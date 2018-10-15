«Нужно относиться к лингвистическим особенностям гибко». Дмитрий Песков — о словах Трампа про причастность Путина к отравлениям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа, который допустил, что Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям.
«Я не стал бы давать оценку, что Трамп допустил возможность и так далее, как мы читаем во множестве СМИ. Здесь нужно относиться к лингвистическим особенностям гибко. Другого ответа, понятно, что быть не могло», — заявил Песков журналистам в понедельник.
Он также добавил, что никаких прямых обвинений президент США в своем заявлении не озвучивал. «Каких-либо подкрепленных доказательствами обвинений не может существовать в отношении президента России», — заключил Песков.
14 октября президент США Дональд Трамп, давая интервью программе 60 Minutes на канале CBS News, в ответ на вопрос, мог ли Путин быть «замешан в убийствах и отравлениях» ответил «Наверное, да. Наверное».
Ранее Трамп, комментируя отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, заявлял, что за этим покушением могли стоять русские.