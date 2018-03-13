«Кажется, это была Россия». Дональд Трамп поддержал британскую версию отравления Сергея Скрипаля

«Кажется, это была Россия, учитывая все собранные доказательства. Кажется, они [британцы] считают, что это была Россия, и я безусловно приму такой вывод как факт», — сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку версии Великобритании, которая считает, что Россия причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Трамп также сообщил, что во вторник поговорит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй об инциденте [с отравлением Скрипаля] (англ. яз.).

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в тяжелом состоянии 4 марта в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом.

Тереза Мэй заявила, что ответственность за покушение на Скрипаля, по всей вероятности, несет Россия. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поддержал такую версию, заявив, что «Россия продолжает оставаться безответственной силой, несущей нестабильность миру».

Великобритания потребовала от России разъяснений. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что никакого ответа на эти требования не будет. По его словам, России не предоставили доступ к материалам дела, а ее экспертов не допустили к проверке вещества, которым отравили Скрипаля.