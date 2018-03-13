США поддержали британские обвинения в адрес России по делу об отравлении Сергея Скрипаля

Госдепартамент США
05:39, 13 марта 2018
Надежный источник

США полностью уверены в британском расследовании обстоятельств отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и согласны с тем, что Россия, вероятно, ответственна за это преступление. С таким заявлением выступил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила российские власти в возможной причастности к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. По ее словам, россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным еще в советское время.

Российским дипломатам были даны сутки на объяснение версий покушения на Скрипалей, не исключая, что реагент, примененный при отравлении, мог быть украден из лабораторий без ведома властей.

В случае неудовлетворительных разъяснений российской стороны Тереза Мэй пообещала расценивать инцидент как незаконное применение силы Россией против Великобритании и пригрозила введением санкции против страны.

«Такого рода нападениям — покушению на убийство частного лица на территории суверенного государства — никогда не было оправдания. Мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии — а теперь и Великобритании, Россия продолжает оставаться безответственной силой, несущей нестабильность миру, действуя с открытым пренебрежением к суверенитету других государств и жизни их граждан». (англ.яз.)

Госдепартамент США
4 марта Сергей и Юлия Скрипали были найдены без сознания в британском Солсбери на скамейке возле торгового центра. В настоящее время они в тяжелом состоянии находятся в больнице.
Скрипаль в прошлом работал в ГРУ и был осужден за государственную измену. В 2010 году его выдали Великобритании.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения Терезы Мэй «цирковым шоу».

Отравление Сергея Скрипаля

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

«Крайне вероятно, что Россия имела отношение к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль» Премьер-министр Великобритании — о покушении на бывшего полковника ГРУ

1 минута
Сборник

Наши партнерские материалы