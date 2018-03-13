США поддержали британские обвинения в адрес России по делу об отравлении Сергея Скрипаля
США полностью уверены в британском расследовании обстоятельств отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и согласны с тем, что Россия, вероятно, ответственна за это преступление. С таким заявлением выступил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила российские власти в возможной причастности к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. По ее словам, россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным еще в советское время.
Российским дипломатам были даны сутки на объяснение версий покушения на Скрипалей, не исключая, что реагент, примененный при отравлении, мог быть украден из лабораторий без ведома властей.
В случае неудовлетворительных разъяснений российской стороны Тереза Мэй пообещала расценивать инцидент как незаконное применение силы Россией против Великобритании и пригрозила введением санкции против страны.
«Такого рода нападениям — покушению на убийство частного лица на территории суверенного государства — никогда не было оправдания. Мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии — а теперь и Великобритании, Россия продолжает оставаться безответственной силой, несущей нестабильность миру, действуя с открытым пренебрежением к суверенитету других государств и жизни их граждан». (англ.яз.)