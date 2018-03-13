США поддержали британские обвинения в адрес России по делу об отравлении Сергея Скрипаля

США полностью уверены в британском расследовании обстоятельств отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и согласны с тем, что Россия, вероятно, ответственна за это преступление. С таким заявлением выступил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила российские власти в возможной причастности к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. По ее словам, россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным еще в советское время.

Российским дипломатам были даны сутки на объяснение версий покушения на Скрипалей, не исключая, что реагент, примененный при отравлении, мог быть украден из лабораторий без ведома властей.

В случае неудовлетворительных разъяснений российской стороны Тереза Мэй пообещала расценивать инцидент как незаконное применение силы Россией против Великобритании и пригрозила введением санкции против страны.