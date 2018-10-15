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Александра Мишкина узнали коллеги из кафе, где он работал официантом в начале 2000-х. Они вспомнили его фамилию за месяц до расследования Bellingcat

Дождь
14:42, 15 октября 2018
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Александр Мишкин (он же Александр Петров), которого Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, во время учебы в Санкт-Петербурге работал официантом в бистро «Гарсон». Об этом сообщает «Дождь». 

Николай Евдокимов, который работал с Мишкиным, показал телеканалу его фотографию. По его словам, Мишкин был «общительным, в меру открытым, циничным, нормальным» молодым человеком.

Евдокимов узнал Мишкина после его интервью Маргарите Симоньян: 14 сентября он написал в фейсбуке, что «Александр Петров, который вместе с Бошировым, как-то больно похож на официанта Сашу». Сам автор поста не смог вспомнить его настоящей фамилии, но одна из пришедших в обсуждение коллег назвала его Сашей Мишкиным.

О том, что настоящая фамилия Петрова — Мишкин, 8 октября сообщили авторы расследования Bellingcat и The Insider. На следующий день это сделали исследователи из группы CIT — они пришли к такому же выводу иным путем.
Позже Мишкина в фотографиях Александра Петрова узнали, в частности, некоторые жители его родного села в Архангельской области.

Кто такой Александр Петров

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