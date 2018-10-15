Александра Мишкина узнали коллеги из кафе, где он работал официантом в начале 2000-х. Они вспомнили его фамилию за месяц до расследования Bellingcat

Александр Мишкин (он же Александр Петров), которого Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, во время учебы в Санкт-Петербурге работал официантом в бистро «Гарсон». Об этом сообщает «Дождь».

Оказалось, агент ГРУ Александр Мишкин работал в 2000 году в бистро «Гарсон» официантом. Его бывший коллега узнал его и прислал нам фотографию: https://t.co/Na45Nwq1aA pic.twitter.com/NSRAp1twPr — Телеканал Дождь (@tvrain) October 15, 2018

Николай Евдокимов, который работал с Мишкиным, показал телеканалу его фотографию. По его словам, Мишкин был «общительным, в меру открытым, циничным, нормальным» молодым человеком.

Евдокимов узнал Мишкина после его интервью Маргарите Симоньян: 14 сентября он написал в фейсбуке, что «Александр Петров, который вместе с Бошировым, как-то больно похож на официанта Сашу». Сам автор поста не смог вспомнить его настоящей фамилии, но одна из пришедших в обсуждение коллег назвала его Сашей Мишкиным.