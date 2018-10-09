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CIT и Bellingcat рассказали о втором подозреваемом в отравлении Скрипалей. Содержание докладов и первые реакции
Что мы еще узнали об Александре Мишкине из двух расследований:
- Он Герой России (как и Анатолий Чепига).
- Это звание Мишкин получил во второй половине 2014 года — «или за Крым, или за Януковича» (за эвакуацию Януковича, предположительно, Героя России получил Чепига).
- И Мишкин, и Чепига были зарегистрированы на Хорошевском шоссе по адресу штаб-квартиры ГРУ (речь идет о конспиративном адресе).
- Мишкин и Чепига осенью 2014 года получили от государства стометровые квартиры на юго-западе Москвы. Видимо, как материальное поощрение вместе со званиями Героев России
- Чепига в мае 2018 года продал свой «Мерседес» Мишкину.
Bellingcat (и The Insider) и CIT шли разными путями. Первая группа расследователей начала с паспорта, выданного «Александру Петрову», вторая — с водительского удостоверения Анатолия Чепиги.
Обеим группам удалось установить адреса проживания Мишкина (он же Петров) и Чепиги — квартиры расположены недалеко друг от друга в одном административном округе Москвы.
Bellingcat и The Insider выяснили, что квартиры на юго-западе Москвы Мишкин и Чепига получили от государства осенью 2014 года.
Обе квартиры — стометровые. Рыночная стоимость одной из них 24 миллиона рублей, второй — 30 миллионов рублей.
Авторы расследования считают, что квартиры могли быть выданы Мишкину и Чепиге в качестве материального вознаграждения (вместе со званиями Героев России).
И CIT, и Bellingcat и The Insider удалось установить адреса Мишкина и Чепиги. Оба они проживают на юго-западе Москвы — один на улице Гримау, второй — на Перекопской.
Сравнив снимок Мишкина в водительском удостоверении с «Петровым», в CIT пришли к выводу, что это один и тот же человек.
И выяснилось, что новым владельцем Mercedes GL-Klasse с номером Т 705 ТТ 99 является Александр Евгеньевич Мишкин.
Машину Анатолий Чепига продал Александру Мишкину в мае 2018 года.
Этот регистрационный номер Т 705 ТТ 99 был установлен на Mercedes GL-Klasse 2017 года выпуска.
CIT также нашла штрафы на этот автомобиль, и обнаружила, что они выписаны на некого Александра Евгеньевича, в то время, как Чепига — Анатолий Владимирович.
Проверив права по базам данных, доступным в интернете, читатели CIT нашли полис ОСАГО, выписанный на автомобиль BMW X5 с номером Т 705 ТТ 99.
В 2017 году автомобиль был продан, но Чепига оставил себе номер Т 705 ТТ 99.
CIT напоминает, что ему удалось получить фотографию прав Чепиги.
Переходим к расследованию Conflict Intelligence Team.
Героя России, по версии жительницы деревни Лойга, Мишкин получил «либо за Крым, либо за Януковича».
За эвакуацию бывшего президента Украины, сообщалось ранее, Героя России получил Анатолий Чепига.
Из статьи на сайте The Insider, в частности, следует, что Чепига и Мишкин до 2014 года оба были зарегистрированы по адресу штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе.
Представитель The Insider также уточнил, что загранпаспорта, которые использовали «Боширов» (Чепига) и «Петров» (Мишкин) отличаются от обычных.
В частности, о них нет никаких дополнительных данных в базе (речь, видимо, идет о базе «Российский паспорт») до момента их выдачи в 2009 и 2010 годах.
Паспорта также были снабжены особыми пометками, позволяющим связать их с «со штаб-квартирой ГРУ».
По словам жителей деревни, женщина сказала, что едет проведать родственников.
Представитель The Insider пояснил, что снимок Путина и Мишкина был у бабушки врача из ГРУ, которая «исчезла из деревни» за три дня до того, как туда приехали участники расследования.
Удалось ли участникам расследования самим увидеть эту фотографию — не понятно. На пресс-конференции снимок не демонстрировали.
Одна из жительниц Лойги рассказала, что у нее есть «фотография, на которой президент Путин жмет руку Мишкину и вручает ему звезду Героя России».
Жители Лойги, куда также съездили участники расследования, также узнали в фотографии «Александра Петрова» Александра Мишкина, родившегося в этой деревне.
В ходе расследования были опрошены «сотни» человек, выпустившихся из этого учебного заведения в период с 2001 по 2007 года. Двое из них опознали по фотографии из паспорта Петрова (ее предъявили ранее британские власти) Александра Мишкина.
Речь, судя по всему, идет о военной медицинской академии в Санкт-Петербурге.
На Мишкина, сообщается на пресс-конференции, расследователи вышли через его фальшивый паспорт на имя Александра Петрова. Паспорт был связан с телефонным номером, который, в свою очередь, был зарегистрирован в доме, расположенном напротив общежития военной академии.
Т.е. на операцию в Солсбери отправили сразу двух Героев России. Анатолий Чепига — второй подозреваемый в покушении на Скрипалей — также носит это звание.
ГРУ, считают авторы расследования, завербовало Мишкина еще до поступления в военную академию. К участию в операциях его начали привлекать в 2011-2013 года.
Александр Мишкин, напоминают на пресс-конференции, также является Героем России.
Мишкин, по данным Bellingcat, в 2003 году закончил военную академию (название учебного заведения пока не уточняется).
Он специализировался на психологии подводников.
Александр Мишкин, объявлено на пресс-конференции, родился в 1979 году в поселке Лойга в Архангельской области.
Демонстрируются фотографии улицы, на которой жил Мишкин, сделанные, как утверждается 8 октября
Текстовую трансляцию брифинга ведет британский телеканал Sky.
В британском парламенте начался брифинг, на котором депутат Боб Сили представляет результаты расследования Bellingcat и The Insider.
Российское посольство, комментируя сообщения об Александре Мишкине, в очередной раз пожаловалось, что Великобритания не хочет сотрудничать в расследовании по официальным каналам.
«Если же дело будет и далее ограничиваться утечками в СМИ со ссылками на анонимов или расследованиями общественных организаций (даже когда они со всей очевидностью связаны со спецслужбами), это лишь подтвердит отсутствие у следствия намерения работать в международно-правовой плоскости», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы посольства.
Ранее расследовательские группы установили личность Руслана Боширова, которого британские власти обвинили в покушении на Скрипалей вместе с Александром Петровым.
Документами на имя Боширова, по данным расследователей, пользовался во время поездки в Великобританию Анатолий Чепига — полковник ГРУ и Герой России.
«Русская служба Би-би-си», тем временем, уже успела опросить жителей села Лойга в Архангельской области, где родился Александр Мишкин. Двое жителей Лойги опознали Мишкина на фотографиях из паспорта Петрова (и с его британской визы).
Раскрыть дополнительные детали днем 9 октября обещают и Bellingcat и The Insider.
Другая расследовательская группа — Conflict Intelligence Team — также вечером в понедельник объявила, что настоящая фамилия Александра Петрова — Мишкин.
В CIT подчеркнули, что пришли к такому выводу независимо от Bellingcat и The Insider.
Подробности расследования CIT обещали представить во вторник, в 15:00 мск.
По данным Bellingcat, под именем Александра Петрова скрывается врач ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин.
Однако сообщить настоящую фамилию Петрова Bellingcat была вынуждена на день раньше. После того, как оно появилось в желтой британской прессе.
Выводы расследования Bellingcat и The Insider должен был представить в британском парламенте Боб Сили — депутат от острова Уайт
Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выяснили настоящее имя второго россиянина, которого британские правоохранительные органы обвиняют в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Предполагалось, что настоящая личность этого человека, использовавшего документы на имя Александра Петрова, будет раскрыта днем 9 октября.