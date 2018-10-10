Bellingcat, который зарекомендовал себя как проект, публикующий различные «разоблачения» России, уже не раз был пойман на откровенных фейках. Даже Скотланд-Ярд отказался комментировать новое расследование. Скан паспорта Мишкина имеет следы ретуши, а голова на фото нанесена поверх защитной голограммы. Врачей вообще не посылают на спецоперации — ни в английской, ни в американской, ни в российской разведке. На сайте Интерпола фамилий Мишкин, Чепига и Боширов нет. Даже журналисты одного из либеральных телеканалов в «квартире разведчика Мишкина» нашли только его однофамильца — расследование, как карточный домик, рассыпается на глазах.

«Политэксперт», «Взгляд», «Федеральное агентство новостей», «Царьград», «Комсомольская правда».